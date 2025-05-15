В Тольятти задержан подозреваемый в краже техники на 1,7 млн рублей

Полиция Тольятти задержала 27-летнего местного жителя, подозреваемого в краже техники из магазина на сумму более 1 700 000 рублей. Об этом сообщают в пресс-службе регионального главка.
По данным МВД, в апреле из торговой точки были похищены семь смартфонов и три ноутбука. Злоумышленник спрятался в помещении перед закрытием, дождался ухода сотрудников и, разбив окно, скрылся с похищенным.
Часть техники позже нашли в ломбарде. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в Татарстане. Мужчина признал вину, рассказал, что часть устройств продал прохожим, остальное сдал в скупку.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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