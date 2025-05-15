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Самолет Уфа — Санкт-Петербург прервал взлет из-за неисправности двигателя

Самолет из Уфы не смог вылететь в Санкт-Петербург.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском аэропорту самолет, который должен был вылететь в Санкт-Петербург, был вынужден прервать рейс. Об этом сообщает «Авиаинцидент».

По имеющейся информации, экипаж воздушного судна принял решение прервать взлет с взлетно-посадочной полосы из-за повышенной вибрации левого двигателя.

После остановки самолет самостоятельно покинул ВПП и был направлен на стоянку для проведения технического осмотра и выяснения причин возникшей неисправности.

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