Самолет Уфа — Санкт-Петербург прервал взлет из-за неисправности двигателя

В уфимском аэропорту самолет, который должен был вылететь в Санкт-Петербург, был вынужден прервать рейс. Об этом сообщает «Авиаинцидент».
По имеющейся информации, экипаж воздушного судна принял решение прервать взлет с взлетно-посадочной полосы из-за повышенной вибрации левого двигателя.
После остановки самолет самостоятельно покинул ВПП и был направлен на стоянку для проведения технического осмотра и выяснения причин возникшей неисправности.
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