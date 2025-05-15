Бывшие руководители оборонного завода «Авангард» задержаны в Башкирии

В Башкирии бывший исполняющий обязанности генерального директора ФКП «Авангард» и его экс-заместитель по инвестициям задержаны по подозрению в коррупционных преступлениях.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии, ответственные лица предприятия умышленно внесли в отчетные документы недостоверную информацию о якобы успешном выполнении подрядчиком строительных работ на сумму 50,8 млн рублей. В действительности контракт был расторгнут из-за неисполнения обязательств со стороны исполнителя. В нарушение служебных интересов должностные лица сознательно отказались от получения предусмотренной контрактом банковской гарантии на 50 млн рублей.
Помимо этого, следствие выявило факт получения взятки заместителем генерального директора. В 2023 году он потребовал 120 млн рублей от представителя коммерческой структуры за обеспечение победы в тендерах. Впоследствии с данной организацией были заключены контракты на поставку оборудования для нужд предприятия почти на два миллиарда рублей. Часть средств по фиктивным схемам была выведена через подконтрольные компании и в наличной форме передана коррупционеру. С конца 2023 по январь 2025 года чиновник получил 35 млн рублей незаконного вознаграждения.
— В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, — прокомментировали произошедшее в УФСБ.
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