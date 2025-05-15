Бывшие руководители оборонного завода «Авангард» задержаны в Башкирии

Помимо этого, следствие выявило факт получения взятки заместителем генерального директора. В 2023 году он потребовал 120 млн рублей от представителя коммерческой структуры за обеспечение победы в тендерах. Впоследствии с данной организацией были заключены контракты на поставку оборудования для нужд предприятия почти на два миллиарда рублей. Часть средств по фиктивным схемам была выведена через подконтрольные компании и в наличной форме передана коррупционеру. С конца 2023 по январь 2025 года чиновник получил 35 млн рублей незаконного вознаграждения.