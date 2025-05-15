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Десятки тысяч кур погибли из-за пожара на фабрике в Астраханской области

Более 160 тыс. кур погибли в результате пожара на территории птицефабрики «Владимирская», расположенной в Ахтубинском районе Астраханской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве рассказали, что пламя охватило двухэтажное здание, где находился инкубатор. Из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек, никто из людей не пострадал.

«Предварительно, погибли около 166 тыс. кур», — подчеркивается в заявлении.

К текущему моменту сотрудникам экстренных служб, прибывшим на место происшествия, удалось ликвидировать открытое горение. Всего к тушению пожара привлекли 25 специалистов и восемь единиц техники.

О возгорании на территории птицефабрики «Владимирская» в Астраханской области стало известно утром 15 мая. В муниципальной администрации отметили, что пламя распространилось на площади 2 тыс. квадратных метров. Что послужило причиной пожара, в настоящее время неизвестно.

8 мая в столице Республики Башкортостан загорелась мебельная фабрика. Сотрудникам экстренных служб пришлось тушить пожар с вертолетов.