Десятки тысяч кур погибли из-за пожара на фабрике в Астраханской области

О возгорании на территории птицефабрики «Владимирская» в Астраханской области стало известно утром 15 мая. В муниципальной администрации отметили, что пламя распространилось на площади 2 тыс. квадратных метров. Что послужило причиной пожара, в настоящее время неизвестно.