В Самарской области четверо детей отравились угарным газом

В частности, в среду, 14 мая, в 1:10 (MSK+1) в Самаре в многоквартирном доме мальчики 2011 и 2019 года рождения отравились угарным газом из-за того, что неправильно пользовались оборудованием. В этот же день в 16:16 в Сергиевском районе в поселке Сургут от неисправного оборудования пострадали три человека, включая мальчика 2010 и девочку 2011 года рождения, а также мужчину 1983 года рождения.