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В Якутии на реке Лене у поселка Жатай затонул буксир

ЯКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Судно Ленского объединенного речного пароходства (ЛОРП) затонуло на реке Лене у поселка Жатай. Предварительно, буксир был пустой и готовился к утилизации, сообщили в оперштабе Якутии.

Источник: РИА "Новости"

«Группа правительства Якутии выехала в городской округ Жатай, где затонуло судно ПАО “ЛОРП”. В состав вошли министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков, и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Потапов и замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Анатолий Алексеев. По предварительной информации ПАО “ЛОРП”, буксир был пустой и готовился к утилизации — на судне не было топлива», — говорится в сообщении.

Сведения уточняются.