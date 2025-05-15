В Якутии на реке Лене у поселка Жатай затонул буксир

«Группа правительства Якутии выехала в городской округ Жатай, где затонуло судно ПАО “ЛОРП”. В состав вошли министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков, и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Потапов и замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Анатолий Алексеев. По предварительной информации ПАО “ЛОРП”, буксир был пустой и готовился к утилизации — на судне не было топлива», — говорится в сообщении.