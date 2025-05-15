Прокуратура Омского района обнаружила грубые нарушения санпина в Лузинской школе

Прокуратура Омского района отреагировала на жалобы жителей села Лузино о нарушениях прав учащихся в местной средней школе № 1. Проведенная проверка выявила ряд серьезных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, ставящих под угрозу безопасность и здоровье детей.
В ходе проверки было установлено, что здание школы находится в неудовлетворительном состоянии. В частности, зафиксированы протечки в спортзале и санузле из-за требующей ремонта крыши. Кроме того, на окнах первого и второго этажей имеются трещины и следы склейки, что нарушает нормы безопасности.
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.
В ответ на выявленные нарушения, прокуратура внесла представление в органы местного самоуправления и директору МБОУ «Лузинская СОШ № 1». Также в отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение санитарно-эпидемиологических требований по организации обучения детей. В настоящее время прокурорские представления находятся на рассмотрении.
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