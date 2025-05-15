Прокуратура Омского района обнаружила грубые нарушения санпина в Лузинской школе

В ходе проверки было установлено, что здание школы находится в неудовлетворительном состоянии. В частности, зафиксированы протечки в спортзале и санузле из-за требующей ремонта крыши. Кроме того, на окнах первого и второго этажей имеются трещины и следы склейки, что нарушает нормы безопасности.