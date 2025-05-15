В Уфе спасли упавшую в овраг женщину

Прибывшие на вызов сотрудники УГЗ разделились на две группы и стали прочесывать местность. Вскоре им удалось найти уфимку на дне оврага. Оказалось, что женщина повредила ногу и не могла двигаться, поэтому спасатели наложили на нее шину и вытащили с помощью альпинистского снаряжения из западни.