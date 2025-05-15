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В Уфе спасли упавшую в овраг женщину

Уфимские спасатели помогли женщине, упавшей в овраг.

Источник: Комсомольская правда

Ночная прогулка по лесу для жительницы Уфы обернулась большими проблемами. Женщина потерялась и упала в овраг. О своем бедственном положении она едва успела сообщить сестре, которая и вызвала спасателей.

Прибывшие на вызов сотрудники УГЗ разделились на две группы и стали прочесывать местность. Вскоре им удалось найти уфимку на дне оврага. Оказалось, что женщина повредила ногу и не могла двигаться, поэтому спасатели наложили на нее шину и вытащили с помощью альпинистского снаряжения из западни.

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