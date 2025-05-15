В Воронеже вор в медицинской маске украл 15 роз из цветочного павильона

На днях молодой человек в медицинской маске ограбил павильон на улице Южно-Моравской. Он схватил 15 красных роз и убежал. Цветы стоили около трех тысяч рублей.
Стражи порядка посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность преступника. 18-летнего воронежца задержали в Советском районе города и доставили в полицию. Он признался, что совершил ограбление, потому что был пьян и хотел подарить цветы девушке.
— Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание по ней до четырех лет лишения свободы. До суда молодой человек будет находиться под подпиской о невыезде, — сообщили в региональном ГУ МВД.