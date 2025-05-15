Бывшая жена добивается полного разрыва с Бишимбаевым в суде

Эту информацию Кахарман подтвердила лично. По её словам, рассмотрение дела пока не началось.
Помимо инициативы по лишению родительских прав, Кахарман прокомментировала текущий алиментный спор между ней и бывшим супругом. В апреле стало известно, что защита Бишимбаева подала заявление в суд о пересмотре алиментного соглашения.
Их сторона подала на пересмотр алиментного договора, чтобы уменьшить выплаты. Якобы по причине того, что у него нет денег. Находится на этапе рассмотрения судом. Мы, конечно, не согласны.
Бишимбаев, отбывающий наказание в колонии, утверждает, что не имеет дохода и не может выполнять обязательства по алиментам. Решение по этому делу также ещё не вынесено.
Ранее экс-супруга заявила бывшего чиновника заявила о полном отказе его семьи от выплат.
Напомним, в мае прошлого года Куандык Бишимбаев был признан виновным в совершении убийства, противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершённого с особой жестокостью и в причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённом в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного. От его действий погибла супруга Салтанат Нукенова.
26 июня суд не удовлетворил апелляцию Бишимбаева и Байжанова на приговор первой инстанции. Сроки оставили без изменений: 24 года экс-министру Куандыку Бишимбаеву и 4 года лишения свободы его родственнику Бакытжану Байжанову.
В конце июля его этапировали в колонию.