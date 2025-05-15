Бывшая жена добивается полного разрыва с Бишимбаевым в суде

Напомним, в мае прошлого года Куандык Бишимбаев был признан виновным в совершении убийства, противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершённого с особой жестокостью и в причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённом в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного. От его действий погибла супруга Салтанат Нукенова.