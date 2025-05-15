В Омске гадалка сняла порчу и золотые украшения с двух женщин

По данным следствия, обвиняемая встретила на улице двух женщин и сообщила, что на них наложена порча. Чтобы избавить подруг от проклятия, гадалка предложила провести специальный ритуал. Она попросила женщин передать ей все золотые изделия, которые завернула в бумагу, и незаметно подменила полученные украшения.