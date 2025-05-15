Частный дом престарелых в Королеве закрыли из-за нарушений

«Прокуратура города Королева провела проверку соблюдения требований законодательства при организации и предоставлении социально-бытовых услуг пожилым людям. Установлено, что в Королеве функционировал частный пансионат, в котором содержались 66 престарелых граждан пожилого возраста, в их числе 18 постояльцев, не способных самостоятельно передвигаться. Пансионат располагался в частном доме на земельном участке с видом разрешенного использования для дачного строительства, что противоречит требованиям земельного законодательства», — сказали в ведомстве.