Частный дом престарелых в Королеве закрыли из-за нарушений

«Прокуратура города Королева провела проверку соблюдения требований законодательства при организации и предоставлении социально-бытовых услуг пожилым людям. Установлено, что в Королеве функционировал частный пансионат, в котором содержались 66 престарелых граждан пожилого возраста, в их числе 18 постояльцев, не способных самостоятельно передвигаться. Пансионат располагался в частном доме на земельном участке с видом разрешенного использования для дачного строительства, что противоречит требованиям земельного законодательства», — сказали в ведомстве.
Также в ходе ревизии выявили множество нарушений правил противопожарной безопасности и требований санитарно-эпидемиологического законодательства. После этого прокурор города обратился в суд с иском о запрете деятельности пансионата, создающей опасность причинения вреда пожилым людям. Королевский городской суд удовлетворил требования. Из-за ненадлежащего исполнения полномочий по муниципальному земельному контролю прокуратура города внесла главе городского округа Королев представление, которое рассмотрели и удовлетворили.
«Принятыми мерами прокурорского реагирования деятельность частного пансионата прекращена, постояльцы в нем в настоящее время не содержатся», — заключили в пресс-службе.