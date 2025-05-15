Массовое отравление в гимназии в Чувашии — пострадали больше 40 человек

В гимназии № 8 города Шумерля Чувашии зафиксирован случай массового отравления: 41 человек обратился за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Из них 33 получают лечение амбулаторно, 8 детей госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарных норм. Обстоятельства происшествия устанавливаются.