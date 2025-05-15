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Массовое отравление в гимназии в Чувашии — пострадали больше 40 человек

В гимназии № 8 города Шумерля Чувашии зафиксирован случай массового отравления: 41 человек обратился за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Из них 33 получают лечение амбулаторно, 8 детей госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарных норм. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Массовое отравление в гимназии № 8 Шумерля: 41 человек с симптомами острой кишечной инфекции обратился за медпомощью, сообщает Минздрав Чувашии.

Из них 33 человека, включая одного взрослого, получают амбулаторное лечение, а 8 детей госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу. Всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь.

Следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Следователи и криминалисты проводят осмотр пищеблока, отбирают пробы продуктов. В ближайшее время будет проведен комплекс судебных экспертиз, включая медицинские и санитарно-эпидемиологические исследования.

Ситуация находится на контроле вице-премьера правительства Чувашии Владимира Степанова.