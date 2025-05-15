Массовое отравление в гимназии в Чувашии — пострадали больше 40 человек

Массовое отравление в гимназии № 8 Шумерля: 41 человек с симптомами острой кишечной инфекции обратился за медпомощью, сообщает Минздрав Чувашии.
Из них 33 человека, включая одного взрослого, получают амбулаторное лечение, а 8 детей госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу. Всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь.
Следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Следователи и криминалисты проводят осмотр пищеблока, отбирают пробы продуктов. В ближайшее время будет проведен комплекс судебных экспертиз, включая медицинские и санитарно-эпидемиологические исследования.
Ситуация находится на контроле вице-премьера правительства Чувашии Владимира Степанова.