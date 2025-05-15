В Башкирии девушка задержала вора

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, возвращаясь ночью домой, она заметила неизвестного мужчину, который проник в автомобиль её отца. Не теряя самообладания, она сразу позвонила родственнику и сообщила о происшествии, и удержала злоумышленника до приезда родителей, схватив его за куртку.
Хозяин машины вызвал полицию. Подозреваемого задержали. Им оказался 38-летний ранее судимый житель Стерлитамакского района. При обыске у него нашли отвёртку и нож. Мужчина сознался в попытке кражи. В состоянии опьянения он решил украсть автомагнитолу из «ВАЗ-2106», который не был оборудован сигнализацией. С помощью отвёртки он открыл окно, забрался внутрь и попытался унести 1,5 тысячи рублей и магнитолу, но был остановлен смелой девушкой.
Возбуждено уголовное дело за покушение на кражу с причинением значительного ущерба. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.