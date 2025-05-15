ФСБ в Волгограде поймала москвича, открывавшего счета для аферистов

В пресс-службе регионального ведомства сообщили: с мая текущего года подозреваемый по указанию анонимного куратора из мессенджера открывал расчетные счета в различных регионах страны, используя фальшивые документы. География преступной деятельности охватывала семь субъектов РФ — от Волгоградской области до Республики Марий Эл.