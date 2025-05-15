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ФСБ в Волгограде поймала москвича, открывавшего счета для аферистов

Правоохранители раскрыли схему с подложными банковскими счетами.

Управление ФСБ России по Волгоградской области пресекло деятельность 32-летнего москвича, организовавшего целую сеть поддельных банковских счетов для преступных целей.

В пресс-службе регионального ведомства сообщили: с мая текущего года подозреваемый по указанию анонимного куратора из мессенджера открывал расчетные счета в различных регионах страны, используя фальшивые документы. География преступной деятельности охватывала семь субъектов РФ — от Волгоградской области до Республики Марий Эл.

Полученные банковские карты активно использовались в мошеннических схемах для обналичивания похищенных у граждан средств. По данным следствия, за каждую успешную операцию злоумышленник получал денежное вознаграждение.

В ходе спецоперации сотрудникам безопасности удалось полностью документально зафиксировать преступную схему.

Задержанный дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело.