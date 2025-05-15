На екатеринбургском вокзале похитили сумку с двумя миллионами рублей

Об этом сообщает УТ МВД по УрФО.
К сотрудникам линейного отдела полиции на станции «Екатеринбург-Пассажирский» обратился предприниматель, который собирался ехать в Тюмень для покупки автомобиля. Деньги на машину он предварительно обналичил и сложил в рюкзак.
После прохождения досмотра на входе он обнаружил, что рюкзак, который он положил на ленту интроскопа, исчез. Полицейские посмотрели камеру видеонаблюдения и увидели, что рюкзак вместе со своими вещами прихватил другой посетитель вокзала.
Злоумышленник был задержан на территории станции. Им оказался 44-летний житель Пермского края, который возвращался с вахты в Тюменской области. В Екатеринбурге он жил в хостеле возле вокзала в ожидании поезда домой и проводил досуг за потреблением спиртного.
Свои действия он объяснил тем, что «бес попутал». Рюкзак он отнес в туалет, где и обнаружил пачки купюр. От увиденного впал в ступор и не придумал ничего лучше, чем повесить рюкзак на крючок и уйти. Там же пропажу и нашли, деньги были нетронуты.
Вещи и средства возвращены потерпевшему. Против пермяка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.