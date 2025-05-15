На екатеринбургском вокзале похитили сумку с двумя миллионами рублей

Свои действия он объяснил тем, что «бес попутал». Рюкзак он отнес в туалет, где и обнаружил пачки купюр. От увиденного впал в ступор и не придумал ничего лучше, чем повесить рюкзак на крючок и уйти. Там же пропажу и нашли, деньги были нетронуты.