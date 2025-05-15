В ЗКО пьяный водитель-рецидивист поплатился свободой и правами на всю жизнь

Подсудимый, ранее уже наказанный за аналогичное правонарушение 15 сутками ареста и семилетним лишением водительских прав, вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. Его действия квалифицированы по статье 346 части 1 Уголовного кодекса РК — повторное управление транспортом в состоянии опьянения лицом, лишённым права вождения.
Суд, учитывая рецидив и мнение стороны гособвинения, приговорил нарушителя к одному году лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.
Прокуратура Западно-Казахстанской области напоминает: за подобные действия законом предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы и пожизненный запрет на вождение.