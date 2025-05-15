Движение по перекрестку Кирова и Нагорной в Самаре перекрыли из-за дерева

15 мая на пересечении проспекта Кирова и улицы Нагорной в Самаре произошло падение дерева, вызвавшее ограничение автомобильного движения.
В результате инцидента временно изменены маршруты автобусов № 6, 41, 47 и 51. Машины движутся по альтернативному пути: улица Нагорная улица Ново-Вокзальная улица Ставропольская, после чего возвращаются на обычный маршрут.
Очевидцы утверждают, что аварийное состояние дерева ранее было предметом обращений граждан, однако соответствующие меры приняты не были, сообщает «Волга Ньюс».