Вертолет МЧС доставил новорождённого в тяжелом состоянии в Семей

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, сигнал о необходимости срочной транспортировки поступил из районного центра Аксуат. Состояние младенца резко ухудшилось, и каждая минута играла решающую роль.
По просьбе Минздрава, для выполнения задачи был задействован вертолёт санитарной авиации Казавиаспаса. Экипаж вместе с бригадой врачей экстренно вылетел в Аксуат и доставил младенца в город Семей.
Ребёнок и его мама были благополучно доставлены в медучреждение. Сейчас они находятся под наблюдением специалистов.