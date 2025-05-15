Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вертолет МЧС доставил новорождённого в тяжелом состоянии в Семей

В области Абай спасатели и медики провели срочную эвакуацию новорождённого в тяжёлом состоянии. Благодаря слаженным действиям Министерства здравоохранения и МЧС РК ребёнка удалось оперативно доставить в больницу, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: 112 KZ

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, сигнал о необходимости срочной транспортировки поступил из районного центра Аксуат. Состояние младенца резко ухудшилось, и каждая минута играла решающую роль.

По просьбе Минздрава, для выполнения задачи был задействован вертолёт санитарной авиации Казавиаспаса. Экипаж вместе с бригадой врачей экстренно вылетел в Аксуат и доставил младенца в город Семей.

Ребёнок и его мама были благополучно доставлены в медучреждение. Сейчас они находятся под наблюдением специалистов.

отметили в МЧС РК