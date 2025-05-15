Суд продлил арест экс-мэру Сочи

Чете Копайгородских вменяют часть 4 статьи 160 УК России (присвоение или растрата). По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородского подозревают в присвоении имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей. Сейчас бывший глава города находится в СИЗО.