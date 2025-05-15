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Житель Подольска сбежал от похитителей, выпрыгнув из машины

Трое мужчин были задержаны в Подольске по подозрению в похищении местного жителя и вымогательстве 5 миллионов рублей. По данным следствия, потерпевшего насильно затолкали в автомобиль, надели наручники и вывезли в лес, где избили и угрожали пистолетом. Мужчине удалось сбежать и обратиться за помощью к полиции, которая задержала злоумышленников.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Управление СК РФ по Московской области сообщает о задержании троих подозреваемых в похищении жителя г. Подольска с требованием выкупа в размере 5 миллионов рублей.

По данным следствия, злоумышленники насильно посадили знакомого им мужчину в автомобиль, надели наручники и потребовали крупную сумму денег. После этого потерпевшего вывезли в лесополосу, где избили и угрожали пистолетом.

Пострадавшему удалось освободиться и выбежать к проезжей части, где он обратился за помощью к экипажу патрульно-постовой службы. Полицейские оперативно задержали всех троих подозреваемых и изъяли у них пневматический пистолет.

В рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц с применением насилия и из корыстных побуждений) проводятся следственные действия. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Фигурантам в ближайшее время будет предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения.