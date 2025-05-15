Житель Подольска сбежал от похитителей, выпрыгнув из машины

Управление СК РФ по Московской области сообщает о задержании троих подозреваемых в похищении жителя г. Подольска с требованием выкупа в размере 5 миллионов рублей.
По данным следствия, злоумышленники насильно посадили знакомого им мужчину в автомобиль, надели наручники и потребовали крупную сумму денег. После этого потерпевшего вывезли в лесополосу, где избили и угрожали пистолетом.
Пострадавшему удалось освободиться и выбежать к проезжей части, где он обратился за помощью к экипажу патрульно-постовой службы. Полицейские оперативно задержали всех троих подозреваемых и изъяли у них пневматический пистолет.
В рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц с применением насилия и из корыстных побуждений) проводятся следственные действия. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Фигурантам в ближайшее время будет предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения.