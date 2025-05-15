Житель Подольска сбежал от похитителей, выпрыгнув из машины

Трое мужчин были задержаны в Подольске по подозрению в похищении местного жителя и вымогательстве 5 миллионов рублей. По данным следствия, потерпевшего насильно затолкали в автомобиль, надели наручники и вывезли в лес, где избили и угрожали пистолетом. Мужчине удалось сбежать и обратиться за помощью к полиции, которая задержала злоумышленников.