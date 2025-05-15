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Петербуржца задержали за запуск БПЛА у школы на Энгельса

В Санкт-Петербурге наряд Росгвардии задержал мужчину, запустившего БПЛА около школы.

Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Утром 15 мая наряд Росгвардии получил информацию о том, что персонал учебного заведения, расположенного на проспекте Энгельса, воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Прибывшим росгвардейцам охранник сообщил, что на школьной спортивной площадке неизвестный мужчина запускает БПЛА.

Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно направились на школьный стадион, где задержали 35-летнего мужчину, управлявшего квадрокоптером Syma, несмотря на действующий запрет использования БПЛА.

Росгвардейцы доставили задержанного, ранее судимого за незаконное хранение наркотических средств, в 19 отдел полиции. Документы, разрешающие проведение полета, у мужчины отсутствовали. Квадрокоптер был изъят.