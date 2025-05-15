Петербуржца задержали за запуск БПЛА у школы на Энгельса

Утром 15 мая наряд Росгвардии получил информацию о том, что персонал учебного заведения, расположенного на проспекте Энгельса, воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Прибывшим росгвардейцам охранник сообщил, что на школьной спортивной площадке неизвестный мужчина запускает БПЛА.