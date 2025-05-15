Пожар случился на судне для добычи песка в Нижегородской области 15 мая

Площадь пожара составила 149 кв. м. Угрозы затопления судна нет, до моторного отсека огонь не добрался.
Причина возгорания выясняется.
Судно для добычи песка загорелось в акватории Волги между селами Великий Враг и Безводное в Кстовском районе днем 15 мая. Обошлось без пострадавших, экипаж потушил огонь до прибытия пожарных, сообщили в региональном управлении МЧС.
Площадь пожара составила 149 кв. м. Угрозы затопления судна нет, до моторного отсека огонь не добрался.
Причина возгорания выясняется.