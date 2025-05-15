Троллейбус врезался в автобус на остановке на улице Чкалова в Минске

Согласно предварительным данным, в четверг, 15 мая, примерно в 09.50 неподалеку от дома, расположенного по улице Чкалова, троллейбус врезался в стоящий на остановке автобуса. Причины случившегося устанавливаются. В ГАИ подчеркнули, что никто не пострадал, у транспортных средств механические повреждения.