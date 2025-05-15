Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Троллейбус врезался в автобус на остановке на улице Чкалова в Минске

В Минске случилось ДТП с участие троллейбуса и автобуса.

Источник: Комсомольская правда

Троллейбус врезался в автобус на остановке на улице Чкалова в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, в четверг, 15 мая, примерно в 09.50 неподалеку от дома, расположенного по улице Чкалова, троллейбус врезался в стоящий на остановке автобуса. Причины случившегося устанавливаются. В ГАИ подчеркнули, что никто не пострадал, у транспортных средств механические повреждения.

В Минске случилось ДТП с участие троллейбуса и автобуса. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ранее три человека погибли в лобовом ДТП с Lada и минивэном GAZ под Чаусами.

Кроме того, водитель трактора погиб, наехав на люк канализации у дома под Пуховичами.

Вместе с тем мы собрали информацию про Ночь музеев 2025 в Минске и по всей Беларуси: программа, стоимость билетов.