Троллейбус врезался в автобус на остановке на улице Чкалова в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, в четверг, 15 мая, примерно в 09.50 неподалеку от дома, расположенного по улице Чкалова, троллейбус врезался в стоящий на остановке автобуса. Причины случившегося устанавливаются. В ГАИ подчеркнули, что никто не пострадал, у транспортных средств механические повреждения.
В Минске случилось ДТП с участие троллейбуса и автобуса. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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