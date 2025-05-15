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В Екатеринбурге задержан бывший замглавы «Оператора электронного правительства»

Свердловский облсуд отправил в СИЗО Сергея Леднева.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в середине апреля был задержан бывший замглавы свердловского «Оператора электронного правительства» Сергей Леднев. В Свердловском облсуде в отношении него рассмотрели апелляцию и приняли решение оставить Леднева под стражей. Об этом информирует Свердловский облсуд.

Как сообщается, Сергей Леднев обвиняется по нескольким статьям: пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Кроме того, по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

— Сергею Ледневу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 14 июня 2025 года включительно, — сообщает облсуд.

Областное госучреждение «Оператор электронного правительства» занимается процессами поддержки телекоммуникаций, информационных систем.