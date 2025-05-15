В Екатеринбурге задержан бывший замглавы «Оператора электронного правительства»

В Екатеринбурге в середине апреля был задержан бывший замглавы свердловского «Оператора электронного правительства» Сергей Леднев. В Свердловском облсуде в отношении него рассмотрели апелляцию и приняли решение оставить Леднева под стражей. Об этом информирует Свердловский облсуд.