В Екатеринбурге задержан бывший замглавы «Оператора электронного правительства»

В Екатеринбурге в середине апреля был задержан бывший замглавы свердловского «Оператора электронного правительства» Сергей Леднев. В Свердловском облсуде в отношении него рассмотрели апелляцию и приняли решение оставить Леднева под стражей. Об этом информирует Свердловский облсуд.
Как сообщается, Сергей Леднев обвиняется по нескольким статьям: пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Кроме того, по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
— Сергею Ледневу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 14 июня 2025 года включительно, — сообщает облсуд.
Областное госучреждение «Оператор электронного правительства» занимается процессами поддержки телекоммуникаций, информационных систем.