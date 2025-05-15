Под Новосибирском в ДТП с бензовозом и фурой пострадали двое человек

Сегодня днем, 15 мая, в Мошковском районе произошло серьезное ДТП с участием бензовоза и большегруза. Теперь Госавтоинспекция по Новосибирской области опубликовала подробности.
В 15:20 по местному времени на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» водитель бензовоза «КАМАЗ», мужчина 1972 года рождения, врезался в заднюю часть грузового автомобиля «Volvo» с полуприцепом, который остановился впереди на запрещающий сигнал светофора.
От удара грузовик «Volvo» по инерции сдвинулся вперед и столкнулся с легковым автомобилем «Honda Airwave».
В результате этой аварии травмы получили водитель бензовоза, а также водитель «Хонды» — мужчина 1987 года рождения. На месте происшествия сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняя все детали и обстоятельства случившегося.