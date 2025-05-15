Под Новосибирском в ДТП с бензовозом и фурой пострадали двое человек

В 15:20 по местному времени на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» водитель бензовоза «КАМАЗ», мужчина 1972 года рождения, врезался в заднюю часть грузового автомобиля «Volvo» с полуприцепом, который остановился впереди на запрещающий сигнал светофора.