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Нарушивший ПДД 301 раз за год петербуржец лишен прав

Подсудимый, управляя автомобилем BMW, в Ленобласти выехал на «встречку».

Мировой судья судебного участка № 67 Петербурга привлек к административной ответственности местного жителя за совершение правонарушения по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

В марте подсудимый, управляя автомобилем BMW, в Лужском районе Ленобласти при совершении обгона попутно двигавшейся машины выехал на «встречку» в зоне действия горизонтальной разметки 1.1.

Водитель признал вину. Кроме того, суд установил, что мужчина более 300 раз в течение года привлекался к административной ответственности нарушение ПДД. Это свидетельствует о его «стойкой направленности на совершение правонарушений».

Судья лишил петербуржца прав на пять месяцев из шести возможных.