В Перми отменили выставку трофейной техники НАТО

О ДТП с трейлером сообщило республиканское ГУ МЧС 15 мая в 13:00. Дорожное происшествие произошло на 1518 км трассы М-5. Грузовой тягач «КамАЗ» с тралом столкнулся с легковым автомобилем «КИА». В результате ДТП грузовик съехал в кювет и опрокинулся на бок. Для его подъема прибыл автокран.