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В Перми отменили выставку трофейной техники НАТО

Перевозивший экспонаты выставки трейлер попал в ДТП.

Источник: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

До Перми не доехал грузовой трейлер с трофейной техникой НАТО. Грузовик попал в ДТП на территории Иглинского района Республики Башкортостан.

Выставку планировали провести с 15 по 25 мая на площади рядом с ТРК «СпешиLove» в Перми. Какую точно военную технику должны были выставить, краевые власти ранее не сообщали.

О ДТП с трейлером сообщило республиканское ГУ МЧС 15 мая в 13:00. Дорожное происшествие произошло на 1518 км трассы М-5. Грузовой тягач «КамАЗ» с тралом столкнулся с легковым автомобилем «КИА». В результате ДТП грузовик съехал в кювет и опрокинулся на бок. Для его подъема прибыл автокран.

В ДТП пострадали два человека. Сотрудники МЧС на месте ДТП оказали первую помощь пострадавшим. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Выставку техники НАТО в Перми перенесут по независящим от организаторов причинам. Краевые власти обсуждают новые возможные сроки ее проведения.