В Перми отменили выставку трофейной техники НАТО

До Перми не доехал грузовой трейлер с трофейной техникой НАТО. Грузовик попал в ДТП на территории Иглинского района Республики Башкортостан.
Выставку планировали провести с 15 по 25 мая на площади рядом с ТРК «СпешиLove» в Перми. Какую точно военную технику должны были выставить, краевые власти ранее не сообщали.
В ДТП пострадали два человека. Сотрудники МЧС на месте ДТП оказали первую помощь пострадавшим. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Выставку техники НАТО в Перми перенесут по независящим от организаторов причинам. Краевые власти обсуждают новые возможные сроки ее проведения.