Дзержинский чиновник задержан за слив данных аукциона знакомому бизнесмену

По версии следствия, в 2023 году чиновник передал своему знакомому, представляющему коммерческую организацию, конфиденциальную информацию о размере поданной заявки на участие в аукционе. Речь идет о тендере на выполнение работ по демонтажу опор вдоль городских автомобильных дорог. Эти действия предоставили компании необоснованное преимущество, что позволило ей выиграть конкурс и заключить муниципальный контракт.