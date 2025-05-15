Дзержинский чиновник задержан за слив данных аукциона знакомому бизнесмену

По данным следствия, он подозревается в превышении должностных полномочий, совершённом из личной заинтересованности. Фигурантом дела стал заместитель директора департамента экономического развития и инвестиций — начальник управления муниципального заказа администрации городского округа. Уголовное производство инициировано следственным отделом по Дзержинску регионального управления СКР.
По версии следствия, в 2023 году чиновник передал своему знакомому, представляющему коммерческую организацию, конфиденциальную информацию о размере поданной заявки на участие в аукционе. Речь идет о тендере на выполнение работ по демонтажу опор вдоль городских автомобильных дорог. Эти действия предоставили компании необоснованное преимущество, что позволило ей выиграть конкурс и заключить муниципальный контракт.
Таким образом, был нарушен принцип честной конкуренции и подорвана прозрачность закупочных процедур. Нарушение было выявлено и пресечено в ходе совместной работы следователей СК России и оперативников регионального управления ФСБ. В настоящее время подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
В ближайшее время ему будет официально предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следствие продолжает работу: проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности.
Ранее сообщалось, что в Дзержинске задержали депутата местной думы Богоявленского.