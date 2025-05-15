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Трамваи двух маршрутов задерживаются на Симферопольском бульваре

Трамваи № 3 и 16 задерживаются на Симферопольском бульваре, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«На Симферопольском бульваре (в районе остановки “Москворецкий рынок”) задерживаются трамваи № 3 и 16», — говорится в сообщении.

Уточняется, что маршруты трамваев временно изменены.