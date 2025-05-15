Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти обсудили ситуацию на Кубани, связанную с разливом мазута

Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание комиссии для координации работ по ликвидации ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

Источник: правительство России

Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Специалисты «Морспасслужбы» при поддержке водолазов успешно очистили акваторию от мазутного загрязнения. Было собрано около 716 тонн загрязнённого грунта. Сейчас в работах участвуют 159 водолазов: 153 на побережье и 6 в открытом море. Они регулярно осматривают затонувшие части танкеров. Кормовую часть «Волгонефть-212» проверили 12 мая.

Для подъёма мазута используют 7 судов и 8 эжекторных установок. Параллельно изготавливают и готовят коффердамы для защиты затонувших частей танкеров.

На пляжах Анапы продолжается системная механизированная очистка, обработано 4,5 км побережья. В настоящий момент техника завершила очистку песка на участке от санатория «Кристалл» до моста около технополиса «Эра».

Специалисты МЧС России продолжают мониторинг акватории и береговой линии как с земли, так и с воздуха. 14 мая с помощью беспилотного летательного аппарата осмотрели 2 км береговой линии и акватории в районе реки Анапка.