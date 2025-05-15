Власти обсудили ситуацию на Кубани, связанную с разливом мазута

Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
Специалисты «Морспасслужбы» при поддержке водолазов успешно очистили акваторию от мазутного загрязнения. Было собрано около 716 тонн загрязнённого грунта. Сейчас в работах участвуют 159 водолазов: 153 на побережье и 6 в открытом море. Они регулярно осматривают затонувшие части танкеров. Кормовую часть «Волгонефть-212» проверили 12 мая.
Для подъёма мазута используют 7 судов и 8 эжекторных установок. Параллельно изготавливают и готовят коффердамы для защиты затонувших частей танкеров.
На пляжах Анапы продолжается системная механизированная очистка, обработано 4,5 км побережья. В настоящий момент техника завершила очистку песка на участке от санатория «Кристалл» до моста около технополиса «Эра».
Специалисты МЧС России продолжают мониторинг акватории и береговой линии как с земли, так и с воздуха. 14 мая с помощью беспилотного летательного аппарата осмотрели 2 км береговой линии и акватории в районе реки Анапка.