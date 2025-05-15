Власти обсудили ситуацию на Кубани, связанную с разливом мазута

Специалисты «Морспасслужбы» при поддержке водолазов успешно очистили акваторию от мазутного загрязнения. Было собрано около 716 тонн загрязнённого грунта. Сейчас в работах участвуют 159 водолазов: 153 на побережье и 6 в открытом море. Они регулярно осматривают затонувшие части танкеров. Кормовую часть «Волгонефть-212» проверили 12 мая.