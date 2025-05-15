Мужчину осудили за убийство, совершённое под Пермью больше 25 лет назад

Житель Пермского округа осуждён за убийство, совершённое больше 25 лет назад, сообщает СУ СКР региона.
Речь идёт о преступлении, которое произошло под Пермью в августе 1999 года. Один из жителей Пермского района обратился к своему другу и рассказал ему, что взял в долг 40 тысяч рублей у их общего знакомого. При этом возвращать деньги прикамец не планировал. Когда знакомый стал требовать наличные назад, у двоих друзей возник план — решить проблему убийством.
«Обманным путём они вывезли своего знакомого в Пермский район, где, находясь в автомобиле, накинули ремень безопасности на шею потерпевшего и стали душить. После того, как мужчина перестал подавать признаков жизни, злоумышленники выбросили его тело в канаву», — рассказывает краевое СУ СКР.
Чтобы наверняка убить мужчину друг должника ударил погибшего топором по голове. Более 25 лет назад в отношении нападавших было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений». Однако в 2000 году осудили лишь самого должника, а его друг ушёл от наказания.
Уголовное дело было приостановлено, но в 2025 году следователи смогли доказать и вину второго прикамца. 15 мая ведомство сообщило, что обвиняемого приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.