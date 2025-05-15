Мужчину осудили за убийство, совершённое под Пермью больше 25 лет назад

Речь идёт о преступлении, которое произошло под Пермью в августе 1999 года. Один из жителей Пермского района обратился к своему другу и рассказал ему, что взял в долг 40 тысяч рублей у их общего знакомого. При этом возвращать деньги прикамец не планировал. Когда знакомый стал требовать наличные назад, у двоих друзей возник план — решить проблему убийством.