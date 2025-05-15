Житель Уфы чуть не зарезал продавщицу из-за пяти тысяч рублей

Полицейские задержали 34-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в серии разбойных нападений на торговые точки в Уфе. Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, злоумышленник угрожал продавцам ножом и похищал деньги.
Первое нападение произошло в сетевом магазине на улице Шумавцова, где мужчина, угрожая ножом кассиру, похитил около пяти тысяч рублей. Стражам порядка удалось установить и задержать подозреваемого.
Дальнейшая проверка показала, что этот же мужчина ранее совершил аналогичное нападение на цветочный магазин. По обоим преступлениям завели уголовные дела по статье «Разбой». В настоящее время подозреваемый содержится под стражей.
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