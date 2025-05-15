В Пермском крае прощаются с девушкой, тело которой нашли около бара

ПЕРМЬ, 15 мая — РИА Новости. Прощальные мероприятия с девушкой, тело которой нашли на прутах забора у бара в Перми, проходят в селе Мокино.
В выходные на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней пермячки. СК возбудил дело по статье об убийстве. Предварительно известно, что девушка пришла в развлекательное заведение с подругой и была пьяна. В какой-то момент она оказалась у забора, возможно, хотела его перелезть, но сорвалась. Следов насилия на теле погибшей не нашли.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, в четверг в доме в селе Мокино, где девушка проживала с родителями, собрались ее родные и близкие. Гроб поставлен во дворе. Позднее на местном кладбище состоятся похороны, после погребения должен пройти поминальный обед в Доме творчества.
Власти округа выразили соболезнования семье девушки. «Приношу искренние соболезнования родным и близким трагически погибшей Надежды Вожаковой. Нахожусь на связи с родственниками, окажем семье всю необходимую помощь», — написал глава Нытвы Ринат Хаертдинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Деревня Мокино находится в Нытвенском округе примерно в 70 километрах от Перми. В населенном пункте проживает около тысячи человек.