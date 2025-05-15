В Пермском крае прощаются с девушкой, тело которой нашли около бара

В выходные на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней пермячки. СК возбудил дело по статье об убийстве. Предварительно известно, что девушка пришла в развлекательное заведение с подругой и была пьяна. В какой-то момент она оказалась у забора, возможно, хотела его перелезть, но сорвалась. Следов насилия на теле погибшей не нашли.