Самый крупный самолет-амфибия МЧС участвует в тушении пожаров в Забайкалье — видео

МЧС России опубликовало видео с участием самолёта Бе-200ЧС при тушении лесного пожара в Читинском районе Забайкальского края. Авиация МЧС России продолжает борьбу с лесным пожаром в 10 км от посёлка станции Кука. До этого для тушения огня в регионе привлекались два самолёта Ил-76. А теперь к операции подключёны самолёт Бе-200ЧС и вертолёт Ми-8.