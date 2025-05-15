Самый крупный самолет-амфибия МЧС участвует в тушении пожаров в Забайкалье — видео

МЧС России опубликовало видео с участием самолёта Бе-200ЧС при тушении лесного пожара в Читинском районе Забайкальского края. Авиация МЧС России продолжает борьбу с лесным пожаром в 10 км от посёлка станции Кука. До этого для тушения огня в регионе привлекались два самолёта Ил-76. А теперь к операции подключёны самолёт Бе-200ЧС и вертолёт Ми-8.
Бе-200ЧС прибыл из Хабаровского авиационно-спасательного центра по поручению главы МЧС Александра Куренкова. Самолёт уже заступил на боевое дежурство. Он способен единовременно взять на борт до 12 тонн воды, которую набирает либо из специальных цистерн на аэродроме, либо непосредственно с открытых водоёмов. В текущих условиях для заправки используется вода из озера Кенон.
«Благодаря высокой скорости полёта Бе-200ЧС демонстрирует высокую производительность: до 270 тонн воды может быть сброшено на очаг пожара за один цикл заправки топливом при расстоянии от аэродрома до места возгорания в 100 км и до водоёма — в 10 км», — отметили в спасательном ведомстве.