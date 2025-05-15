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Движение трамваев на Симферопольском бульваре восстановлено после задержки

На Симферопольском бульваре восстановлено движение трамваев после задержки, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Восстановлено движение трамваев на Симферопольском бульваре», — говорится в материале.

Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Московского метрополитена, сегодня около 14:40 в районе остановки «Москворецкий рынок» произошел инцидент с участием пешехода и трамвая, следовавшего по маршруту № 3.

«Просим быть предельно внимательными возле трамвайных путей. Переходите их только в установленных местах, убедившись в отсутствии приближающегося трамвая», — добавили в пресс-службе метро.

Ранее сообщалось, что на Симферопольском бульваре (в районе остановки «Москворецкий рынок») задерживались трамваи № 3 и 16.