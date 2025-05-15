У самарского ресторана на проспекте Ленина нашли нарушения пожарной безопасности

В Самаре завершился суд по делу о нарушении норм пожарной безопасности. Об этом стало известно от региональной прокуратуры.
Сообщается, что одна из местных жительниц подала жалобу в прокуратуру на заведение общепита, расположенного на проспекте Ленина, 14.
Летом прошлого года сотрудники ведомства нагрянули в ресторан с проверкой. По ее итогам было найдено несколько нарушений.
В итоге районная прокуратура подала иск в суд. Ведомство требовало устранить нарушения. Суд удовлетворил иск.
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