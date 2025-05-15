В Ростове-на-Дону вынесли приговор участникам ИГ*, готовившим взрыв горсуда

«В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок Тилоеву — 18 лет, Каландарову — 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 600 тысяч рублей каждому», — сказал представитель суда.