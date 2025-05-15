В Ростове-на-Дону вынесли приговор участникам ИГ*, готовившим взрыв горсуда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 17 и 18 годам двух участников ИГ*, готовивших взрыв здания суда в Пятигорске, сообщил РИА Новости пресс-секретарь окружного суда.
По его данным, в 2024 году Мухамаджон Тилоев и Дилшод Каландаров вступили в запрещенную международную террористическую организацию «Исламское государство»* и решили совершить теракт. Для этого они провели разведку, а руководитель организации выбрал объект теракта — здание Пятигорского городского суда Ставропольского края.
После этого Тилоев и Каландаров приобрели компоненты для СВУ и перенесли их в арендованный контейнер. Совершить теракт они не успели, так как 25 января 2024 года их задержали правоохранители.
«В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок Тилоеву — 18 лет, Каландарову — 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 600 тысяч рублей каждому», — сказал представитель суда.
* Террористическая организация, запрещена в РФ.