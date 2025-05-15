Белорус может сесть в тюрьму на 10 лет за поджог автомобиля сотрудника МВД. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что в Барановичский РОВД поступила информация от 38-летнего военнослужащего внутренних войск МВД. Он сообщил, что кто-то поджег его машину, которая находилась во дворе дома.
«По горячим следам милиционеры задержали подозреваемого — 40-летнего местного жителя», — отметили в пресс-службе.
Удалось установить, что накануне сотрудник МВД по дороге на место службы задержал пьяного водителя и передал его сотрудникам ГАИ. Указанное не понравилось знакомому нарушителя, и он решил отомстить. В ночное время он пришел к дому военнослужащего, облил бензином автомобиль и поджег.
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