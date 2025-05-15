Белорус может сесть в тюрьму на 10 лет за поджог автомобиля сотрудника МВД

Удалось установить, что накануне сотрудник МВД по дороге на место службы задержал пьяного водителя и передал его сотрудникам ГАИ. Указанное не понравилось знакомому нарушителя, и он решил отомстить. В ночное время он пришел к дому военнослужащего, облил бензином автомобиль и поджег.