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В Волгограде задержали женщину, бежавшую за сожителем с ножом

В Волгограде задержали женщину, бежавшую за сожителем с ножом.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 15 мая — РИА Новости. Заместитель прокурора Советского района Волгограда Станислав Набедрик задержал женщину, бежавшую за своим сожителем с ножом, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По данным ведомства, в четверг утром Набедрик увидел возле дома по улице Чебышева, как женщина пыталась ударить убегавшего от нее мужчину ножом. При этом, отметили в прокуратуре, мужчина уже был ранен в плечо.

«Работник прокуратуры пресек противоправные действия, приняв меры к задержанию злоумышленницы и оказанию первой медицинской помощи пострадавшему», — указывается в сообщении ведомства.

Отмечается, что против женщины возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Как пояснили в прокуратуре, напавшая и ее жертва — сожители, а конфликт возник на бытовой почве.