Продукцию «Петелинки» проверят после сообщений о сальмонелле

Ранее в четверг в Telegram-каналах стали появляться сообщения о том, что Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в фарше, шницеле и филе «Петелинка». В сообщениях уточнялось, что зараженные партии были выявлены в «Пятерочке» в Зеленограде, а также в других сетях — «Лента», «Магнит», «Ашан».
«В мае мы не получали никаких уведомлений о качестве этой продукции от Роспотребнадзора и поставщиков, а также обращений от покупателей. Поэтому, обнаружив информацию в Telegram-каналах, незамедлительно направили запрос в ведомство, но пока не получили ее подтверждения. Помимо этого, мы уже направили образцы продукции на лабораторные исследования и проведем аудит производства поставщика», — сообщили в X5 Group.
Компания уточнила, что по результатам проверки вынесет решение относительно продукции на распределительных центрах и в магазинах торговых сетей.
«В области пищевой безопасности мы реагируем не только на обращения покупателей и официальные уведомления контролирующих органов, но и на каждое упоминание в источниках информации нашей компании, торговых сетей и наших поставщиков. И реагируем действенно: инициируем дополнительные проверки продукции, запрашиваем информацию у поставщика и применяем другие меры. И только удостоверившись в полной безопасности, оставляем продукт поставщика на полке», — заверили в X5.