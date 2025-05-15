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Продукцию «Петелинки» проверят после сообщений о сальмонелле

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Образцы продукции компании «Петелинка» направлены на лабораторные исследования после сообщений об обнаружении сальмонеллы, рассказали РИА Новости в пресс-службе X5 Group, управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Компания также проводит аудит поставщика.

Источник: Freepik

Ранее в четверг в Telegram-каналах стали появляться сообщения о том, что Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в фарше, шницеле и филе «Петелинка». В сообщениях уточнялось, что зараженные партии были выявлены в «Пятерочке» в Зеленограде, а также в других сетях — «Лента», «Магнит», «Ашан».

«В мае мы не получали никаких уведомлений о качестве этой продукции от Роспотребнадзора и поставщиков, а также обращений от покупателей. Поэтому, обнаружив информацию в Telegram-каналах, незамедлительно направили запрос в ведомство, но пока не получили ее подтверждения. Помимо этого, мы уже направили образцы продукции на лабораторные исследования и проведем аудит производства поставщика», — сообщили в X5 Group.

Компания уточнила, что по результатам проверки вынесет решение относительно продукции на распределительных центрах и в магазинах торговых сетей.

«В области пищевой безопасности мы реагируем не только на обращения покупателей и официальные уведомления контролирующих органов, но и на каждое упоминание в источниках информации нашей компании, торговых сетей и наших поставщиков. И реагируем действенно: инициируем дополнительные проверки продукции, запрашиваем информацию у поставщика и применяем другие меры. И только удостоверившись в полной безопасности, оставляем продукт поставщика на полке», — заверили в X5.