Продукцию «Петелинки» проверят после сообщений о сальмонелле

«В мае мы не получали никаких уведомлений о качестве этой продукции от Роспотребнадзора и поставщиков, а также обращений от покупателей. Поэтому, обнаружив информацию в Telegram-каналах, незамедлительно направили запрос в ведомство, но пока не получили ее подтверждения. Помимо этого, мы уже направили образцы продукции на лабораторные исследования и проведем аудит производства поставщика», — сообщили в X5 Group.