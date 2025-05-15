Сначала нашли его телефон и сумку: Погиб 16-летний подросток, которого неделю икали в Ростовской области

В одном из городов Ростовской области неделю родные, волонтеры, и полиция искали 16-летнего парня. Студент первого курса колледжа ушел из дома вечером 8 мая. С тех пор вестей о нем не было.
Как рассказывала мама «КП — Ростов-на-Дону», сын всегда был домашним и ответственным. В семье никто бы не мог даже подумать, что он может сбежать из дома.
Со слов близких, в день исчезновения молодой человек расстался с девушкой. Вечером 8 мая парень сказал матери, что пойдет гулять. На часах было почти 23:00. Женщина не разрешила подростку выходить из квартиры. Она говорит, что после этого сын впервые в жизни ее ослушался — ушел, несмотря на запрет.
Весь вечер и всю ночь мать ждала. Однако и к утру парень не вернулся.
— Телефон был выключен. Он разрядился в тот же вечер, — поделилась мама пропавшего.
Парня искали едва ли не всем городом.
По словам источника, пару дней назад на берегу реки Северский Донец рыбаки нашли телефон юноши, позже — его сумку. А 15 мая днем спасатели обнаружили в воде тело парня.
ОФИЦИАЛЬНО.
— С целью проверки следственным путем всех обстоятельств исчезновения несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело. В ходе осмотра тела с участием эксперта каких-либо признаков криминальной смерти не обнаружено. Назначено производство медицинской судебной экспертизы. В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление обстоятельств безвестного исчезновения подростка, — прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.
«КП — Ростов-на-Дону» приносит соболезнования родным и близким погибшего.
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