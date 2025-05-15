Сначала нашли его телефон и сумку: Погиб 16-летний подросток, которого неделю икали в Ростовской области

Со слов близких, в день исчезновения молодой человек расстался с девушкой. Вечером 8 мая парень сказал матери, что пойдет гулять. На часах было почти 23:00. Женщина не разрешила подростку выходить из квартиры. Она говорит, что после этого сын впервые в жизни ее ослушался — ушел, несмотря на запрет.