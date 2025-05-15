Житель Бирска, который уже отбывает пожизненное в «Черном дельфине», получил еще один срок за убийство в 2013 году

В Башкирии вынесли приговор 47-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве женщины, совершенном еще 11 лет назад. Об этом рассказали представители прокуратуры и Следственного комитета республики, а также Объединенной пресс-службы судов региона.
Согласно версии следствия, летом 2013 года мужчина, подрабатывавший частным извозом, подбросил 32-летнюю жительницу Бирского района. Они решили выпить на берегу реки Белой, но в какой-то момент между ними разгорелся конфликт. В пылу ссоры мужчина задушил женщину ее же шейным платком. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело в лесопосадке недалеко от места происшествия, надеясь, что паводок уничтожит улики.
Расследование убийства было возобновлено в этом году после того, как осужденный, отбывающий наказание в колонии особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области, написал явку с повинной. Следователи-криминалисты провели масштабную работу: на берегу реки Белой были обнаружены фрагменты скелета, а экспертизы подтвердили личность погибшей и причину ее смерти.
Бирский межрайонный суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы.
— Окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы ему надлежит отбывать в исправительной колонии особого режима, — сообщает СК.
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