В Пермском крае похоронили девушку, чьё тело нашли на заборе

Девушку, которую нашли погибшей на заборе, похоронили в родном селе в Пермском крае, сообщает корреспондент сайта perm.aif.ru, побывавший на церемонии.
Похороны прошли 15 мая в селе Мокино Нытвенского округа. Попрощаться с погибшей пришли около ста человек — родственники, друзья, односельчане и жители соседних городов.
Надежду похоронили в белом платье рядом с могилами родственников. Знакомые вспоминают, что девушка была очень хозяйственной, взрослой не по годам, доброй и отзывчивой.
«Надя очень любила детей. Нянчилась постоянно с сёстрами, племянниками. И дети все тянулись к ней в ответ», — рассказала жена брата девушки сайту perm.aif.ru.
Напомним, девушку нашли висящей на заборе у бара в Перми в ночь на 11 мая. В следственном комитете продолжается расследование уголовного дела. Основной же версией произошедшего считают несчастный случай.