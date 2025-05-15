Новые выбросы мазута обнаружили у лагерей и отелей Анапы

По данным мониторинга, свежие следы нефтепродуктов появились сразу в четырех локациях. Пострадал пляж «Афалина» в Витязево, участок у гостиничного комплекса «Пляжный поселок», пляж «Витязь» и зона около детского лагеря «Приморский». Все места загрязнения находятся в Витязево — курортном селе, излюбленном месте туристов и семей с детьми.



По словам спасателей, новые загрязнения были небольшими, но факт их появления вновь вызывает серьезную тревогу. Очистка была проведена оперативно, и пляжи снова начали «деликатную» уборку. Очистку приходится проводить регулярно, а мазут продолжает появляться.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что нефтепродукты могут оставаться не только в воде, но и в песке, и в прибрежной зоне. Контакт с загрязненной морской водой способен вызывать раздражения кожи и аллергические реакции, особенно у детей. Тем не менее, отдыхающие продолжают заходить в море, несмотря на официальные запреты на купание.