Таможня Беларуси задержала стоматолога из-за брекетов на 160 000 рублей

В сообщении сказано, что гражданин Ливана, который прилетел в Национальный аэропорт «Минск» из Бейрута авиарейсом «Стамбул-Минск», выбрал для себя зеленый коридор на границе, чем подтвердил, что при себе у него нет товаров для декларации.