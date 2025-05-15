Таможня Беларуси задержала стоматолога из-за брекетов на 160 000 рублей. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В сообщении сказано, что гражданин Ливана, который прилетел в Национальный аэропорт «Минск» из Бейрута авиарейсом «Стамбул-Минск», выбрал для себя зеленый коридор на границе, чем подтвердил, что при себе у него нет товаров для декларации.
В пресс-службе уточнили, что при проверке багажа пассажира в рамках таможенного контроля, сотрудники Минской региональной таможни нашли коммерческую партию товаров медназначения, которые предназначены для установки зубных брекетов. Стоимость составила более 160 000 рублей.
«Свои действия гражданин обосновал тем, что, будучи стоматологом и по совместительству преподавателем в одном из вузов страны, везет данные товары для демонстрации студентам», — отметили в таможенном комитете Беларуси.
Отмечается, что за нарушение таможенного законодательства в отношении иностранца был начат административный процесс по части 1 статьи 15.5 Кодекса об административных правонарушениях.
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