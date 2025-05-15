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В Нижнем Тагиле и Краснотурьинске выявляли опасные выбросы

Тагильчане вынуждены были дышать вредными веществами.

Источник: Комсомольская правда

14 мая с полуночи до полудня в Нижнем Тагиле и Красноуральске в воздухе были зафиксированы превышения опасных веществ. Данные о загрязнении воздуха приводит сайт Министерства экологии и природных ресурсов Свердловской области.

В Красноуральске специалисты выявили превышение по содержанию в воздухе диоксида серы до 1, 2 ПДК (предельно допустимая концентрация).

В Нижнем Тагиле были выбросы сероводорода. Воздух оставался загрязненным в районе улицы Бирюзовая. Там показатель достиг отметки в 1,5 ПДК. В районе проспекта Уральский содержание сероводорода оценили в 1,2 ПДК.

Пары диоксида серы оказывают вред во время попадания через дыхательные пути. Он способен разрушать в организме витамин В1 и дисульфидные мостики в белках.

Если выброс сероводорода в меньших количествах, то он вызывает неприятные симптомы: головокружение, головную боль, тошноту.