В Нижнем Тагиле и Краснотурьинске выявляли опасные выбросы

14 мая с полуночи до полудня в Нижнем Тагиле и Красноуральске в воздухе были зафиксированы превышения опасных веществ. Данные о загрязнении воздуха приводит сайт Министерства экологии и природных ресурсов Свердловской области.
В Красноуральске специалисты выявили превышение по содержанию в воздухе диоксида серы до 1, 2 ПДК (предельно допустимая концентрация).
В Нижнем Тагиле были выбросы сероводорода. Воздух оставался загрязненным в районе улицы Бирюзовая. Там показатель достиг отметки в 1,5 ПДК. В районе проспекта Уральский содержание сероводорода оценили в 1,2 ПДК.
Пары диоксида серы оказывают вред во время попадания через дыхательные пути. Он способен разрушать в организме витамин В1 и дисульфидные мостики в белках.
Если выброс сероводорода в меньших количествах, то он вызывает неприятные симптомы: головокружение, головную боль, тошноту.