В Петербурге задержали иностранца за пропаганду терроризма

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Иностранного студента задержали в Петербурге по подозрению в оправдании и пропаганде терроризма, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ; в силовых структурах РИА Новости пояснили, что дело связано с состоявшейся в апреле несанкционированной акцией у памятника графу Уварову у СПбГУ, а фигурант — лидер ячейки студентов-радикалов.