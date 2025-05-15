В Петербурге задержали иностранца за пропаганду терроризма

«Следственным отделом по Красногвардейскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма)», — сообщает пресс-служба главка.
Следствием установлено, что в период с января по февраль фигурант публично высказывал лозунги, оправдывающие террористическую деятельность. «Сегодня следователями при участии сотрудников регионального управления ФСБ России злоумышленник задержан. В ходе проведенных обысков изъята пропагандистская литература», — добавили в пресс-службе главка.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, решен вопрос об избрании меры пресечения.
В силовых структурах уточнили, что задержание иностранного студента связано с несанкционированной акцией у памятника графу Уварову у СПбГУ, после которой двое активистов получили административные аресты.
«Все молодые люди являются членами леворадикальной группы “Рабочая власть”. Согласно материалам дела, задержанный студент на собраниях леворадикалов призывал к убийствам в целях привлечения внимания к деятельности ячейки “Рабочей власти”», — рассказал собеседник агентства.