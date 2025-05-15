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В Петербурге задержали иностранца за пропаганду терроризма

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Иностранного студента задержали в Петербурге по подозрению в оправдании и пропаганде терроризма, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ; в силовых структурах РИА Новости пояснили, что дело связано с состоявшейся в апреле несанкционированной акцией у памятника графу Уварову у СПбГУ, а фигурант — лидер ячейки студентов-радикалов.

Источник: РИА Новости

«Следственным отделом по Красногвардейскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма)», — сообщает пресс-служба главка.

Следствием установлено, что в период с января по февраль фигурант публично высказывал лозунги, оправдывающие террористическую деятельность. «Сегодня следователями при участии сотрудников регионального управления ФСБ России злоумышленник задержан. В ходе проведенных обысков изъята пропагандистская литература», — добавили в пресс-службе главка.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, решен вопрос об избрании меры пресечения.

В силовых структурах уточнили, что задержание иностранного студента связано с несанкционированной акцией у памятника графу Уварову у СПбГУ, после которой двое активистов получили административные аресты.

«Все молодые люди являются членами леворадикальной группы “Рабочая власть”. Согласно материалам дела, задержанный студент на собраниях леворадикалов призывал к убийствам в целях привлечения внимания к деятельности ячейки “Рабочей власти”», — рассказал собеседник агентства.