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Мужчина прикинулся внуком петербуржца и едва не выманил у него 5 млн рублей

Житель Ленобласти стал жертвой мошенника, который прикинулся его родственником. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, 24-летний житель Нижегородской области представился 89-летнему мужчине его внуком и попросился переночевать. Так как к пожилому человеку никто из родственников давно не приходил, он принял слова юноши за правду и был рад его видеть.

Гость весь день рассказывал пенсионеру о проблемах с деньгами, в результате мужчина решил ему помочь, вместе они пошли в банк. «Внук» убедил «дедушку» снять более пяти миллионов рублей, но в отделении сотрудники посчитали молодого человека мошенником и вызвали полицию.

«Подсудимый задержан сотрудниками правоохранительных органов в офисе банка», — сообщается в публикации.

Суд признал мошенника виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы, их он проведет в колонии общего режима.