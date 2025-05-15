Женщина систематически обворовывала магазины в Екатеринбурге, прикрываясь детской коляской

Как установили правоохранители, злоумышленница неоднократно прятала в коляске продукты питания, бытовую химию и игрушки. Только в период, когда стражи порядка наблюдали за ней, женщина украла товаров на сумму около пяти тысяч рублей. Предварительно, таким способом она совершила более десяти краж в разных отделах магазина.